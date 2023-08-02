Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

10:29, 02 августа 2023, ПАИ

В ближайшие часы местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня днём с периода 14:00 – 17:00 по Псковской области местами при грозах ожидаются ливни», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).