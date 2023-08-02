Два себежанина похитили канализационный люк

11:46, 02 августа 2023, ПАИ

Два жителя Себежа подозреваются в краже канализационного люка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в полицию обратился 68-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что ранним утром неизвестные похитили крышку люка на улице Карла Маркса в Себеже.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два местных жителя – 29-летний молодой человек и ранее судимый за кражу 36-летний себежанин.

В ходе проведения обыска у мужчин изъяли похищенный канализационный люк.