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Происшествия

Более 100 килограммов наркотиков изъяли псковские таможенники за полгода

Более 100 килограммов наркотических средств изъяли из оборота псковские таможенники за шесть месяцев этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Фото: пресс-служба Псковской таможни

В первом полугодии выявили семь фактов незаконного перемещения через границу наркотических средств и сильнодействующих веществ.

По результатам доследственных проверок возбудили шесть уголовных дел, одно из них по факту контрабанды сильнодействующих веществ и пять – по факту контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров. Четыре уголовных дела возбудили в отношении конкретных лиц.

«Во взаимодействии с сотрудниками других таможенных органов и ФСБ России удалось выявить крупные партии наркотических средств, следующих транзитом через таможенные посты. Выявлены и задокументированы не только противоправные действия перевозчиков наркотических средств, но и конечных получателей в составе организованных групп», – отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

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