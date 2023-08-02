Опубликована программа фестиваля «Словенское поле – 2023»

15:25, 02 августа 2023, ПАИ

Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле – 2023». Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

18 августа:

11:00 – отъезд к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (от здания общежития Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псков, улица Труда, 51);

11:30 – 12:30 – «Шагнувшие в бессмертие». Торжественное мероприятие, посвящённое памяти десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Выступления официальных лиц и гостей фестиваля, возложение цветов, чтение стихов. (Псковский район, деревня Черёха);

13:00 – 13:30 – «Героям России». Возложение венка и цветов к мемориальному захоронению десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. (Псков, кладбище «Орлецы – 2»);

15:00 – 17:00 – круглый стол «Позывной – Россия! «Русская весна» в современной литературе» с участием Юрия Полякова, Виктора Кирюшина, известных российских писателей, поэтов Донбасса, участников фестиваля исторической поэзии «Словенское поле – 2023». (Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Псков, улица Профсоюзная, 2);

19:00 – 22:00 – поэтический вечер «Вне формата». Свободный микрофон, общение в неофициальной обстановке (кафе «Старое кино», Псков, улица Советская, 37).

19 августа:

9:15 – отъезд участников фестиваля из Пскова в Изборск (от здания общежития Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псков, улица Труда, 51);

10:00 – 10:40 – открытие фестиваля «Словенское поле – 2023». Выступление официальных лиц и гостей фестиваля, приношение земель к «Священному холму единения и славы России», фотографирование (Изборск. «Священный холм единения и славы России»);

11:00 – 12:30 – экскурсии по музею-заповеднику «Изборск»;

13:00 – 15:00 – конкурсные чтения («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»);

15:30 – 17:15 – поэтические чтения, музыкальные выступления («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»);

17:15-17:45 – фотографирование;

18:00 – отъезд в Псков.

20 августа:

9:15 – отъезд участников фестиваля из Пскова в Изборск (от здания общежития Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псков, улица Труда, 51);

10:00 – 11:30 – «Время жюри» – поэтические выступления членов жюри фестиваля «Словенское поле» (здесь и далее: «Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»);

11:30 – 12:00 – подведение итогов Всероссийского поэтического конкурса «Позывной – Россия! Поэзия нового времени»;

12:10 – 12:30 – подведение итогов поэтического конкурса «Над рекой Великой белый кремль…», посвящённого 1120-летию Пскова;

13:10 – 13:40 – «Позывной – Россия! Новое поколение». Выступление юных участников акции «Позывной – Россия! Стихи и песни нового времени»;

13:40 – 14:00 – акция «Книга в подарок». Вручение авторских книг участников фестиваля воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района;

14:00 – 14:20 – акция «Письмо защитнику». Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района и представитель Центра детского отдыха и оздоровления вручат поэтам Донецка и Луганска письма для солдат, исполняющих воинский долг в зоне СВО;

14:20 – 15:30 – подведение итогов конкурса исторической поэзии «Словенское поле – 2023», награждение победителей. Вручение памятных дипломов участников фестиваля и благодарственных писем. Литературно-музыкальные выступления с участием гостей фестиваля: поэтов и авторов-исполнителей;

15:30 – закрытие фестиваля. Фотографирование;

16:00 – отъезд в Псков.