Позывной – Россия!

12:54, 02 августа 2023, ПАИ

«Россия, вызывает Псков! Россия, вызывает Смоленск! Россия, вызывает Саратов…» Да, нас много, а Россия нам дана одна! И она – наш главный позывной! На все времена!

Литературно-музыкальная онлайн-акция Псковской писательской организации «Позывной – Россия! Стихи и песни нового времени» взяла старт в апреле 2023 года. Направленная на популяризацию поэтических и музыкальных произведений, посвящённых героическому Донбассу, она буквально сразу получила широкую поддержку практически во всех регионах России. Да и могло ли быть иначе? Ведь стихи и песни участников акции посвящались героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой! Всему Русскому миру, который с надеждой и восхищением взирает сегодня на Россию, не дрогнувшую перед лицом мирового зла, с незапамятных времен клубящегося у её незыблемых границ и время от времени посягающего на её священные земли. И что же? Как у великого Пушкина:

Сильна ли Русь? Война, и мор,

И бунт, и внешних бурь напор

Её, беснуясь, потрясали –

Смотрите ж: всё стоит она!

Десятки и десятки писем в адрес организаторов акции поступили из разных уголков страны. Так, например, Министерство культуры Республики Бурятия информирует нас о том, «что положение о Всероссийской патриотической литературно-музыкальной акции «Позывной – Россия!» доведено до всех заинтересованных лиц, информация опубликована на официальных сайтах министерства и подведомственных учреждений культуры. Также министерство сообщает, что в рамках акции в проведении съёмок видеозаписей исполнения песен и декламации стихотворений примут участие театральные сообщества Республики Бурятия, муниципальные районные библиотеки и РОО «Библиотечное сообщество Бурятии».

И это лишь одно из многих писем. В итоге заявки на участие в конкурсной программе литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!» прислали более трёх сотен желающих. В их числе и состоявшиеся деятели культуры и искусства, артисты, певцы, композиторы, музыканты, а также студенты, школьники и даже совсем юные патриоты России.

Так, пятилетняя Вера Ярусова из села Кошай Свердловской области трогательным детским голоском с глубоким чувством читает стихотворение Ивана Купреянова:

Помолитесь за наших ребят, защищающих мир.

Пусть поддержку родного народа почувствует воин.

На любом языке, на морозе, в уюте квартир –

Помолитесь за наших. Подумайте, каково им.

Восемь лет непрерывно, мучительно тянется бой.

День сегодняшний – страшная плата за сёла Донбасса.

Но российский солдат – не про груду руин за собой.

Помолитесь простыми словами для сложного часа.

Можно ли этим не восхититься? И разве может такую детскую молитву не услышать Бог? А вот одиннадцатилетняя Варвара Кайгородова из посёлка Мишкино Курганской области декламирует поэтические строки Игоря Витюка:

Сильны наши воины духом народным,

Никто никогда не сломил наш народ,

И будет врагам наказаньем Господним

Всегда авиация, армия, флот…

И сколько у юной школьницы веры в нашу победу, сколько любви к родной стране! Взрослым впору поучиться!

А вот словно задаёт ритм воинским полкам, чеканя слог, двенадцатилетний Сева Муханов из Пскова, читающий стихотворение Игоря Изборцева «Русский солдат»:

Я лакец, аварец, чеченец, лезгин…

Я русский солдат, я – непобедим!

От нас не отнимут грядущих побед,

Об этом России сказал президент!

У акции сотни участников и десятки тысяч слушателей. Трудно переоценить значение этой очередной встречи современной российской аудитории с возвышенным поэтическим словом. Словом патриотическим, воспевающим подвиг, жертвенность, любовь к Родине! Неслучайно говорят, что Победу в Великой Отечественной войне мы одержали во многом благодаря воинской поэзии. Вспомним «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Дом бойца», «Ну что с того, что я там был», «Утро Победы»! А военные песни? Сердце замирало, когда звучала «Священная война». Душа рвалась в бой, когда исполнялись «В землянке», «Темная ночь», «Жди меня»!

И современная патриотическая поэзия не исключение. Она также воодушевляет, укрепляет силы, зовёт в атаку. Сложно назвать лучшие произведения, прозвучавшие в ходе акции «Позывной – Россия!», это и фронтовая лирика добровольца Донбасса 2014 года, поэта, актёра Юрия Юрченко, и звонкое «Донбасс за нами» поэта и исполнителя Владимира Скобцова, и пронзительные стихи московского поэта Виктора Кирюшина, многократно посетившего Донбасс и линию фронта с гуманитарными миссиями. Это десятки стихов пришедших из республик Донбасса, порой не слишком «гладких» по сложению, но пронизанных той самой «правдой очевидца», правдой от первого лица.

Зачем иду я воевать? –

Чтоб самому себе не врать,

Чтоб не поддакивать родне:

«Ты здесь нужней, чем на войне,

Найдётся кто-нибудь другой,

Кто встанет в строй, кто примет бой…»

За это «неуменье жить»

Не грех и голову сложить.

(Юрий Юрченко «Ватник»).

Да, война – это не только победы. Это и потери, скорбь, боль, смерть. Но нам ли, русским, бояться всего этого? Вспомним Майкова, написавшего в 1878 году:

Не говори, что нет спасенья,

Что ты в печалях изнемог:

Чем ночь темней, тем ярче звезды,

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

Бог близ! А если Бог с нами, кто против нас?

Итак, литературно-музыкальная онлайн-акция «Позывной – Россия!» успешно шагает по стране. И невозможно не помянуть словами благодарности тех, кто поддержал наш проект! Это и газета «Завтра», и Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь», и Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» и многие другие! Всем нам Господь да будет помощником!

Председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.