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Происшествия

Полиция раскрыла кражу мотоблока, бензопилы и зимней резины в Великолукском районе

Великолукские полицейские раскрыли кражу мотоблока, бензопилы и зимней резины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в МО МВД России «Великолукский» за помощью обратился 36-летний житель деревни Кислово и заявил о краже. Он пояснил, что неизвестный злоумышленник сорвал замок с его сарая и похитил из помещения мотоблок, бензопилу и комплект зимней резины на штампованных дисках.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался безработный 24-летний великолучанин. В ходе обыска у него изъяли похищенный мотоблок.

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