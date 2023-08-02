Полиция раскрыла кражу мотоблока, бензопилы и зимней резины в Великолукском районе

14:01, 02 августа 2023, ПАИ

Великолукские полицейские раскрыли кражу мотоблока, бензопилы и зимней резины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в МО МВД России «Великолукский» за помощью обратился 36-летний житель деревни Кислово и заявил о краже. Он пояснил, что неизвестный злоумышленник сорвал замок с его сарая и похитил из помещения мотоблок, бензопилу и комплект зимней резины на штампованных дисках.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался безработный 24-летний великолучанин. В ходе обыска у него изъяли похищенный мотоблок.