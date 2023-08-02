Расписная рыба и сап-борды: Какая программа ждёт гостей фестиваля в Гдовском районе

16:03, 02 августа 2023, ПАИ

Какую программу подготовили для гостей фестиваля «Наше море» в Гдовском районе, рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Будет много мастер-классов: можно будет расписать рыбку и взять с собой. Будут проходить у нас и другие мастер-классы: по изготовлению различных игрушек. Предусмотрена большая детская зона: постоянно будет работать экран с показом мультфильмов. Большинство мультфильмов будут наши. Будет представлен деревянный городок», – отметила она.

По словам спикера, в детской зоне будут работать волонтёры, которые проследят за порядком на площадках.

«Будет зона пляжного волейбола, сап-борды, мастер-классы по катанию. Также сап-борд можно будет оплатить и взять в аренду. Ну и, конечно, будет обширная музыкальная программа», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Программу можно посмотреть по ссылке.