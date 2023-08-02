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Стало известно, когда в Пскове пройдёт исторический праздник «Воевода Шуйский»

Исторический праздник, посвящённый обороне города от войск Стефана Батория в 1581 году, пройдёт в Пскове 26 августа. События развернутся на территории Покровского угла с 11:00 до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В этом году праздник пройдёт более масштабно. Вся территория Покровского угла как снаружи, так и внутри будет разделена на две зоны: историческую и интерактивную. Пространство наполнится площадками с различными активностями», – отметили в пресс-службе.

Снаружи, у бастиона, расположатся интерактивные площадки, где можно будет поиграть в средневековые игры, обучиться «ратному делу», а также поучаствовать в исторических мастер-классах.

Внутри Покровского угла, за храмом Покрова и Рождества от Пролома, организуют исторический лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом полевого лагеря, расскажут о тонкостях и особенностях жизни наших предков в XVI веке.

«Думаю, посетителям обновлённого исторического праздника будет интересно познакомиться с бытом, одеждой, занятиями европейских воинов и сравнить их с русским вооружением и бытом. В рамках сотрудничества с РВИО ожидается приезд доктора исторических наук Андрея Михайлова с лекцией об артиллерии, которая была задействована в осаде Пскова и в целом в обороноспособности страны того периода», – рассказал начальник службы музейных проектов Алексей Голубев.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Российское военно-историческое общество.

Подробную программу праздника разместят на сайте Псковского музея-заповедника в ближайшее время.

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