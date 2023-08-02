Областное дерби: футболисты ФК «Псков» рассказали о своём настрое на кубковый матч

15:31, 02 августа 2023, ПАИ

Футболисты ФК «Псков» рассказали корреспонденту ПАИ о своём настрое на матч Кубка России против ФК «Луки-Энергия», который пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня в 19:00.

«Настрой на игру максимально боевой. К нам приезжает принципиальный соперник хорошего уровня, поэтому другого настроя быть не может. Наша команда четыре года не принимала участие в Кубке России. Эта игра немного другого уровня, нам есть за что бороться, есть мотивация у каждого футболиста. Будем защищать честь клуба, играя на своём поле при своих болельщиках. Надеемся на их поддержку. Мы, в свою очередь, постараемся показать свои лучшие стороны, выиграть матч и пройти в следующий раунд Кубка», – отметил капитан команды Всеволод Фёдоров.

Незаменимый вратарь команды, у которого есть немалый опыт игры на профессиональном уровне, Денис Долгий рассказал, что настрой на игру боевой, поскольку это областное дерби, и к нему будет особое внимание. «Всё же играем на Кубок России, что даёт право по ходу турнира сыграть с командами премьер-лиги», – подчеркнул Денис Долгий. – Для меня эта игра будет не первой против команды «Луки-Энергия» как на профессиональном уровне, так и в кубковой истории. Этот матч значим не только для меня, но и для партнёров по команде, ведь сейчас мы играем в любительской лиге, где наши достижения говорят сами за себя. «Луки-Энергия» – профессиональная команда, поэтому кубковый матч – это повод доказать, что команда из любительского чемпионата может обыгрывать профессионалов».

«В первую очередь, я жду очень интересный футбол как от своей команды, так и от соперника, потому что все мы играем для болельщиков. Они как 12-й игрок на поле. Нам будет приятно, если соберётся как можно больше поддержки на домашнем стадионе. Только «Псков», только победа!» – подчеркнул основной вратарь ФК «Псков».

Центральный полузащитник псковской команды Кирилл Алексеев рассказал, что настрой на игру боевой. «Хочется показать красивую битву, чтобы понравилось не только болельщикам, но и нам самим, – отметил футболист. – Эта игра необычная. Не передать словами, что она значит для меня. Её так преподносят, что мне даже не описать. Это наш принципиальный соперник, соответственно, мы должны отдать всего себя. От команды жду такого же настроя на игру, поддержки и рвения к победе».

«Кубковая игра с «Луки-Энергия» очень важна для меня. Наша команда очень давно не играла в этом турнире, поэтому нужно показать всё, на что мы способны, ведь нас будет поддерживать большое количество болельщиков», – рассказал правый защитник команды Антон Виноградов.

Центральный защитник Александр Малышев пояснил, что настрой на эту игру такой же боевой, как и на все остальные. «В каждом матче хочется добиваться максимального результата и побеждать. Лично для меня этот матч достаточно важен, так как это моя первая игра против профессиональной команды. Думаю, что это будет очень интересно, всё-таки псковское дерби. Обе команды хотят победить и пройти дальше в Кубке России. От болельщиков ожидаю много поддержки, лично у меня достаточно много знакомых собираются прийти на игру, чтобы поддержать нашу команду», – отметил центральный защитник.

«Настрой на игру боевой. Только на победу. Я четыре года провёл в «Луки-Энергия», и многие футбольные моменты связаны именно с этой командой. Но сейчас я играю в ФК «Псков», и, конечно, хочется побеждать именно с этой командой. Надеюсь, будет много болельщиков, и мы отблагодарим их отличной победной игрой», – подчеркнул центральный полузащитник ФК «Псков» Александр Алексеев.

Центральный защитник команды, имеющий опыт игры на профессиональном уровне, Владислав Волков сказал, что матч для команды очень важен. «Впервые за четыре года участвуем в Кубке России, хотим показать максимум того, на что способны. Соперник, если можно так сказать, принципиальный. От матча ожидаем борьбы на каждом участке поля, много эмоций и, конечно же, красивого футбола», – поделился Владислав Волков.

«Настроение у меня хорошее, боевое. Вся команда настроена только на победу», – подытожил крайний полузащитник команды Артём Савельев.

Напомним, что псковская команда не выступала на Кубке России по футболу с 2019 года.