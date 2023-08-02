Дочь Героя России из Пскова получила паспорт в день ВДВ

14:46, 02 августа 2023, ПАИ

Свой первый паспорт получила 14-летняя Валерия Поздеева – дочь Героя России (посмертно), подполковника гвардии Ивана Поздеева в ходе торжественной церемонии, приуроченной ко Дню ВДВ в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие прошло на плацу 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии.

От имени правительства Псковской области губернатор Михаил Ведерников вручил паспорт Валерии Поздеевой. Он также подчеркнул, что отцом девушки, Иваном Поздеевым, гордится вся страна. Михаил Ведерников пожелал Валерии Поздеевой здоровья, успехов в учёбе и найти дело жизни, которое придётся ей по душе.

В церемонии награждения также приняли участие сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. В пресс-службе регионального ведомства отметили, что Иван Поздеев – командир 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, полковник гвардии. За мужество и отвагу, проявленную во время проведения специальной военной операции, Иван Поздеев был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени.

27 июля в 2022 году его полк оборонял район к юго-западу от населённого пункта Белогорка Херсонской области. Части Вооружённых сил Украины целые сутки пытались прорвать оборону на этом участке. В попытке выбить подразделения десантников с занимаемых позиций противник начал массированный артиллерийский обстрел с применением фосфорных боеприпасов. Его целью было спровоцировать пожар в близлежащей лесополосе и таким образом вынудить десантников покинуть рубежи обороны. Атака велась с двух направлений при поддержке танков и боевых машин пехоты, активно использовались бесшумные миномёты и снайперский огонь.

«Командир полка грамотно организовал оборону, своевременно распределял цели и перенос огня, ввёл в бой резерв полка и лично его возглавил. Он вышел во фланг наступающего противника и сосредоточенным огнём боевых машин и танка нанёс огневое поражение его передовым подразделениям», – подчеркнули в ведомстве.

В ходе боя противник понёс значительные потери и отошёл в район населённого пункта Терновка. Благодаря действиям командира были уничтожены танк, два бронетранспортёра и около 25 боевиков ВСУ. Рубеж был удержан, но сам командир погиб от снайперского выстрела. Ценой своей жизни офицер выполнил воинский долг и сохранил жизни подчинённого личного состава.

Указом президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику гвардии Ивану Поздееву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).