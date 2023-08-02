Подведены итоги псковского любительского турнира по футболу «Лига-1»

16:24, 02 августа 2023, ПАИ

Подведены итоги Псковского любительского турнира по футболу «Лига-1», который проходил на спортивной площадке лицея № 10 с 8 июня по 29 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор соревнований Максим Станкевич.

«Закончили успешно, на красивой ноте, – отметил Максим Станкевич. – В плане развития сюжета очень интересная лига получилась в этому году. Все команды обыгрывали друг друга, и только одна из них не теряла очки – это был «Интер». Соответственно они стали заслуженными чемпионами, досрочно заняв первое место. У «Интера» хороший подбор игроков с прекрасным отношением к делу у руководителя и футболистов. Они тренируются и участвуют почти во всех соревнованиях, поэтому их первая в истории победа в «Лиге-1» вполне заслуженная».

«Второе место заняла команда «Искра». Команда довольно дисциплинированная, но свою лучшую игру она показала только во втором круге. Большой вклад внёс их лучший бомбардир Денис Долгий. В очередной раз убеждаюсь, что ему ничего не мешает становиться лучшим игроком и бомбардиром команды, будучи базовым вратарём. Он забил очень много важных голов, и команда довольно неожиданно выскочила на второе место», – подчеркнул организатор соревнований.

Третье место на соревнованиях заняла Sigma. «Команда укомплектована прекрасными футболистами. Я считаю, что они могли бы быть повыше», – сказал Максим Станкевич.

«Разрывы между первыми пятью командами, не считая «Интер», небольшие, что демонстрирует довольно высокий класс соревнований. Хочется сказать всем командам спасибо за такую интересную лигу. Ближайший турнир у нас – это Кубок пятнадцатилетия любительской футбольной лиги. Приглашаем туда все команды города. Это будет последний наш турнир на улице в этом сезоне. Далее перейдём в зал и сыграем там Кубок закрытия сезона», – подытожил организатор.

Напомним, что недавно были подведены итоги чемпионата среди любителей «Лига-2».