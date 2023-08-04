Газовую трубу планируют провести в Гдовский район к 2025 году

18:28, 04 августа 2023, ПАИ

Газовую трубу планируют провести в Гдовский район к 2025 году. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Подрядчик, который занимается проектом догазификации, работает активно. В установленные сроки должны уложиться», – заверил глава района и добавил, что газопровод планируется проводить со стороны Ленинградской области.

«Нам нужно решить главную задачу, чтобы газ пришёл в Гдовский район», – резюмировал Алексей Васильев.