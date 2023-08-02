В Псковской области стартовал сбор помощи для херсонских школьников

17:32, 02 августа 2023, ПАИ

Штабы «Мы вместе» в Псковской области открывают акцию по сбору помощи для детей из Херсонской области к началу учебного года. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«До 25 августа любой желающий может передать нашим волонтёрам в дар вещи, необходимые для обучения в школе. Их мы передадим детям Херсонской области», – говорится в сообщении.

Волонтёры принимают различные вещи, среди них: канцелярские товары, наборы для детского творчества, учебная литература, рюкзаки, школьная, спортивная форма, обувь и другое.

Принести вещи можно в главный штаб «Мы вместе», который находится в Пскове по адресу: улица Конная, 2. Также можно найти ближайший штаб, воспользовавшись картой по ссылке.