Финисаж выставки «В кадре за кадром» пройдёт в Пскове 7 августа

20:59, 02 августа 2023, ПАИ

Автор выставки петербургская художница Татьяна Стрежбецкая проведёт экскурсию в день закрытия экспозиции «В кадре за кадром». Мероприятие пройдёт на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 7 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Начало мероприятия в 17:00. Финисаж состоится на первом этаже библиотеки и лестнице, где представлены портреты людей, работающих (или работавших) в киностудии «Ленфильм». Участники экскурсии смогут узнать личные впечатления Татьяны Стрежбецкой от общения со знаменитыми режиссёрами, операторами, композиторами, гримёрами, а также раскрыть секреты съёмочных площадок.

«После экскурсии вы уже не станете удивляться «сковородке», через которую смотрят. Вы будете знать, что на съёмках есть КПП – и это не контрольно-пропускной пункт, а важный документ. Вы даже увидите портрет, который получил «ранение» на площадке и теперь хранит эту физическую память», – пригласили псковичей сотрудники библиотеки.

Вход свободный, но необходима запись. Справки предоставляются по телефонам (8112) 72-47-35, 72-74-69.

Отметим, что торжественное открытие выставки петербургской художницы Татьяны Стрежбецкой «В кадре и за кадром» состоялось 7 июля. Фоторепортаж с открытия выставки можно посмотреть здесь.