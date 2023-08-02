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Общество

Сервис безналичных чаевых заработал в Пскове

Первый в Пскове сервис безналичных чаевых – СберЧаевые запустил в июле Сбер и ряд псковских заведений общественного питания. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

Фото: ПАО «Сбербанк»

«Теперь довольные клиенты кафе и ресторанов могут поблагодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных денег или банковской карты – достаточно смартфона», – отметили в Сбербанке.  

Для оплаты псковичам и гостям города необходимо отсканировать QR-код на чеке официанта, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении «Сбербанк Онлайн» одним кликом. Сервис уже доступен в ресторанах «СтрогановЪ», «Графin», в баре Пихта Lounge, кафе «Лосось культура», кафе «Моя Италия» на улице К. Маркса и кафе «Грильяж» в Великих Луках. В банке подчеркнули, что список заведений общепита с новым сервисом продолжает расширяться.

В Сбере также назвали преимущества оплаты чаевых с помощью этого сервиса – во-первых, не нужно устанавливать дополнительные приложения и проходить регистрацию, а во-вторых, перевод средств совершается моментально.

«Сервис для наших партнёров – юридических лиц абсолютно бесплатный, официантам перевод средств осуществляется моментально. Сервис СберЧаевые может использоваться не только для выражения благодарности официантам, но и другим работникам сферы услуг, например, курьерам, мастерам в салонах красоты, водителям такси, доля чаевых которых значительно сократилась из-за постепенного перехода на безналичные платежи», – рассказали в Сбербанке.   

Чтобы начать получать чаевые на карту достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые и настроить командный или персональный QR-код, которые можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить в тейбл тентах, в расчётнице, чек-холдерах и так далее.

«Мы стремимся предоставить клиентам самый удобный, безопасный и быстрый сервис. Клиентам легко оставить чаевые за несколько секунд, если с собой нет наличных. Деньги можно перевести по QR-коду – без установки приложений, СМС или регистрации и при этом абсолютно безопасно, т.к. не требуется ввода данных карты. Бизнесу СберЧаевые позволяют не только получать вознаграждение, но и отслеживать поступившие средства и систематизировать их», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

По его словам, вся статистика будет отображаться в личном кабинете, в том числе в виде графиков с разбивками по дням, неделям и месяцам, средним чеком и другой полезной информацией. Владимир Компаниец также подчеркнул, что в отдельном разделе будут показываться сообщения клиентов, которые они смогут отправлять вместе с чаевыми.

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