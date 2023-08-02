Опубликовано видео показательных выступлений псковских десантников

17:06, 02 августа 2023, ПАИ

Видео показательных выступлений бойцов воздушно-десантных войск, которые прошли 2 августа в Пскове, опубликовал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Видео: телеграм-канал Бориса Елкина

«Показательные выступления воинов легендарной крылатой пехоты, гала-концерт, выставка парашютов и солдатская каша: так в Пскове отметили День Воздушно-десантных войск России» – написал Борис Елкин.

Также глава Пскова в честь Дня ВДВ вручил военнослужащим псковского гарнизона благодарственные письма администрации города за достижение высоких результатов боевой и военно-политической подготовки.

«Спасибо десантникам и ветеранам ВДВ за добросовестную службу Отечеству, верность присяге и воинскому долгу. С праздником!» – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что торжественный митинг в честь Дня ВДВ прошёл в Пскове.