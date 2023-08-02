Опубликовано видео показательных выступлений псковских десантников
Видео показательных выступлений бойцов воздушно-десантных войск, которые прошли 2 августа в Пскове, опубликовал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Видео: телеграм-канал Бориса Елкина
«Показательные выступления воинов легендарной крылатой пехоты, гала-концерт, выставка парашютов и солдатская каша: так в Пскове отметили День Воздушно-десантных войск России» – написал Борис Елкин.
Также глава Пскова в честь Дня ВДВ вручил военнослужащим псковского гарнизона благодарственные письма администрации города за достижение высоких результатов боевой и военно-политической подготовки.
«Спасибо десантникам и ветеранам ВДВ за добросовестную службу Отечеству, верность присяге и воинскому долгу. С праздником!» – отметил Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что торжественный митинг в честь Дня ВДВ прошёл в Пскове.
Условия пребывания курсантов на учебной базе проверил начальник псковского филиала ФСИН