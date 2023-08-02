Торжественный митинг в честь Дня ВДВ прошёл в Пскове

11:33, 02 августа 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, приуроченное к 93-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, прошло в Пскове сегодня, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

На полигоне состоялось торжественное построение личного состава Псковского гарнизона. Губернатор Михаил Ведерников от имени правительства Псковской области поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником.

«ВДВ – гордость Российской армии, а наши десантники – образец чести, отваги и профессионализма. Какой бы вызов ни бросали нашей стране, вы всегда находите на него достойный ответ», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что каждая семья в регионе так или иначе связана с 76-й дивизией. «Все десантники для нас – герои. Люди молятся за вас, поддерживают вас, желают вам скорейшей победы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Слова благодарности от Главы региона прозвучали также в адрес ветеранов Воздушно-десантных войск. Особая честь – героям, погибшим при исполнении служебного долга. Их семьям и семьям тех бойцов, которые сейчас находятся на передовой, Михаил Ведерников гарантировал исключительное внимание от правительства Псковской области и жителей: «Вместе с Женсоветом, с Фондом «Защитники Отечества», с Ресурсным центром добровольчества, с уполномоченными по делам семей военнослужащих мы делаем все возможное, чтобы ваш тыл был надежно защищен. Каждый, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, может быть уверен, что его родные и близкие будут окружены искренней заботой и вниманием».

После этого память погибших десантников почтили минутой молчания.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в рамках торжества губернатор вручил государственные награды отличившимся в ходе боевых задач военнослужащим 76-й дивизии. Десантники отмечены Орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «Жукова», а также Благодарственными письмами правительства Псковской области.

В этот день Михаил Ведерников также вручил паспорт гражданина РФ дочери Героя Российской Федерации (посмертно) гвардии подполковника Ивана Поздеева – Валерии Поздеевой.

Также к служащим псковского соединения ВДВ обратился врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковник Михаил Ткачев: «93 года Воздушно-десантные войска выполняют задачи во имя и во славу нашей Родины. 93 года – бесконечный цикл подвигов. Десантники чтут память о товарищах, братьях, которые стояли с ними в строю в разные времена. И в это непростое время с уверенностью могу сказать, что враг будет разбит, Победа будет за нами, никто кроме нас, слава ВДВ!»

Отметим, что в Пскове дислоцируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, старейшее из существующих соединений ВДВ. С начала специальной военной операции за отвагу, стойкость и мужество более 2,5 тысячи военнослужащих дивизии награждены орденами и медалями, 19 – удостоены звания Героя Российской Федерации, некоторые из них посмертно.