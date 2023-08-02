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Условия пребывания курсантов на учебной базе проверил начальник Псковского филиала Университета ФСИН

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев проверил условия пребывания первокурсников на загородной учебной базе. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России.

У курсантов набора 2023 года второй день профессионального обучения вдали от дома, на загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России, расположенной в 30 километрах от Пскова, в деревне Толба Псковского района.

Сегодня начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев проконтролировал проведение учебных занятий, условия проживания и питания первокурсников, соблюдение санитарных норм.

«Первокурсники привыкают к новым для них условиям, связанным с несением службы в уголовно-исполнительной системе. Руководство филиала, профессорско-преподавательский состав, курсовые офицеры – все заинтересованы в том, чтобы курсанты смогли максимально быстро адаптироваться к служебной деятельности», – отметил врио заместителя начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадим Ильин, который в эти дни находится рядом с зачисленными в образовательную организацию курсантами.

В ходе пребывания на загородной учебной базе руководитель вуза поставил курсовым офицерам задачу организации досуга курсантов в период прохождения профессионального обучения, которое будет проходить в течение августа.

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