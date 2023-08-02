Условия пребывания курсантов на учебной базе проверил начальник Псковского филиала Университета ФСИН

18:11, 02 августа 2023, ПАИ

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев проверил условия пребывания первокурсников на загородной учебной базе. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России.

У курсантов набора 2023 года второй день профессионального обучения вдали от дома, на загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России, расположенной в 30 километрах от Пскова, в деревне Толба Псковского района.

Сегодня начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев проконтролировал проведение учебных занятий, условия проживания и питания первокурсников, соблюдение санитарных норм.

«Первокурсники привыкают к новым для них условиям, связанным с несением службы в уголовно-исполнительной системе. Руководство филиала, профессорско-преподавательский состав, курсовые офицеры – все заинтересованы в том, чтобы курсанты смогли максимально быстро адаптироваться к служебной деятельности», – отметил врио заместителя начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадим Ильин, который в эти дни находится рядом с зачисленными в образовательную организацию курсантами.

В ходе пребывания на загородной учебной базе руководитель вуза поставил курсовым офицерам задачу организации досуга курсантов в период прохождения профессионального обучения, которое будет проходить в течение августа.