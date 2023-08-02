Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря пройдёт 13 августа

19:23, 02 августа 2023, ПАИ

13 августа в Зелёном театре города Пскова состоится праздничный концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

В концерте примут участие музыкальные коллективы творческого клуба «Феникс», а также звёздные гости – Родион Газманов и детский театр-студия «Непоседы». Ведущими выступят Алина Виардо и Кирилл Радион. Начало в 17:00. Вход по бесплатным пригласительным. Их можно забрать в будние дни с 9 до 18 часов в Молодёжном центре по адресу М. Горького, 15.

Организует концерт творческий клуб «Феникс» при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Молодёжного центра Пскова и Дома офицеров. Узнать подробности можно по телефону 56-37-07.