Онуфрий Молчаливый наступил по народному календарю

07:18, 03 августа 2023, ПАИ

Память преподобного Онуфрия Печерского чествуют православные христиане 3 августа. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, сообщает портал сalend.ru.

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

Кроме того, на Онуфрия было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведённые для хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди.

Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей.

В день Онуфрия обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.