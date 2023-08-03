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Общество

Россиянам дали совет, как купить товары для школы на 25 % дешевле

Товары для школы обойдутся на 20-25 % дешевле, если правильно выбрать время для их покупки. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Дмитрий Чумаков в интервью радио Sputnik.

Фото: ПАИ

Если заняться приобретением товаров в начале, а не в конце августа, то выбор моделей, цветов, фасонов и размеров будет значительно больше. По словам эксперта, те родители, которые не будут откладывать покупки до последнего момента, смогут воспользоваться летними распродажами и акциями.

«Перечень товаров, которые необходимо купить для школы, известен. Никакого секрета нет, что нужны будут школьные рюкзаки или ранцы, письменные принадлежности, тетрадки, а также повседневная одежда и одежда для спорта. Самое выгодное время, чтобы их купить, – это сейчас, поскольку магазины ещё предлагают летние скидки, а также специальные акции, чтобы привлечь покупателей», – отметил Дмитрий Чумаков.

Он также подчеркнул, что самые выгодные цены будут в первые полторы-две недели августа. «Потом не столько произойдёт подорожание, сколько будет меньше скидок и дешёвых товаров. Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет процентов на 20-25 % дешевле, чем в конце августа», – заключил маркетолог.

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