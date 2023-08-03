Псковичи стали искать подработку на 8 % чаще

08:42, 03 августа 2023, ПАИ

Половина трудящихся жителей Псковской области готова взять подработку дополнительно к постоянной работе, а у каждого десятого уже есть две работы. При этом среди работников разных сфер кратно выросла потребность в дополнительном заработке, следует из опроса службы исследований hh.ru.

Исследование показало, что каждый второй опрошенный в Псковской области (55 %) заинтересован в получении подработки в ближайшее время. То есть половина трудящихся респондентов в регионе помимо основной работы испытывает также потребность в дополнительном заработке. Не нуждаются в подработке 33 % опрошенных горожан. При этом у 12 % соискателей региона подработка уже есть и достаточно длительное время (более двух лет). За квартал число жителей региона, желающих найти подработку, выросло на 8 %.

Лидерами по числу желающих найти подработку дополнительно к основному заработку оказались работники сферы науки и образования (62 % опрошенных), юристы (59 %), представители сферы искусства и масс-медиа (58 %).

При этом ближе к осени у представителей 10 из 21 профессиональной сферы существенно вырос интерес к подработке. Так, существенно выросла потребность в подработке (+10 % за лето) у работников медицинской и фармакологической сферы. На 9 % вырос интерес к дополнительному заработку и у работников сферы добычи сырья, на 6% – среди работников автобизнеса и общепита, стали на 5 % чаще искать подработку и учителя.