Более десяти домов на Запсковье останутся сегодня без воды
О временном отключении водоснабжения 3 августа из-за ремонтных работ предупредили псковичей. Об этом сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Так, без воды останутся жители домов по следующим адресам:
– улица Инженерная № 114, 118, 120, 124, 126;
– улица Труда № 56;
– улица Юности № 7, 11, 11а, 11б, 13, 15/130.
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03 августа 2023
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