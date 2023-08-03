Более десяти домов на Запсковье останутся сегодня без воды

09:27, 03 августа 2023, ПАИ

О временном отключении водоснабжения 3 августа из-за ремонтных работ предупредили псковичей. Об этом сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Так, без воды останутся жители домов по следующим адресам:

– улица Инженерная № 114, 118, 120, 124, 126;

– улица Труда № 56;

– улица Юности № 7, 11, 11а, 11б, 13, 15/130.