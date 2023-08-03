Центр для оказавшихся в кризисных ситуациях детей откроется в Псковской области

14:48, 03 августа 2023, ПАИ

Центр для детей и родителей откроется в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста. Учреждение начнёт работу в течение августа этого года. В нём поддержку смогут получить дети, пострадавшие в результате событий на Украине, находящиеся в кризисной ситуации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российского Красного Креста.

Всего такие центры откроются в десяти региональных отделениях организации. Среди них – Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Свердловская, Новгородская и Псковская области, а также Татарстан и Санкт-Петербург. Проведённый в 37 регионах опрос среди региональных отделений РКК показал, что запрос на детские центры есть как минимум у десяти тысяч семей.

«Такие центры будут дополнительно обеспечивать для ребят общение, совместное проведение досуга и посещение различных тематических мероприятий. Это поможет их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, быстрее адаптировать своих детей к новым условиям, новым знакомствам и проработать травматичный опыт. В этом им будут помогать наши психологи и волонтёры», – рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Центры для детей и родителей Российского Красного Креста будут работать на постоянной основе не менее пяти дней в неделю. В них дети смогут проводить свободное время – играть и общаться друг с другом, выполнять домашние задания и посещать тематические мероприятия. Например, для ребят будут организованы занятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, в случае необходимости дети с согласия своих родителей или законных представителей смогут посетить психолога.

В центрах будет организована психосоциальная работа и со взрослыми: родители смогут принять участие в творческих мастерских и просветительских мероприятиях. Например, планируются встречи, посвящённые детским реакциям на стресс.

По словам руководителя управления психосоциальной поддержки Российского Красного Креста Елены Петровой, подобные активности, лекции и мастерские позволят взрослым лучше разбираться в том, от чего зависит психосоциальное благополучие их детей.

Опрос региональных отделений РКК был направлен на выявление потребностей детей, оказавшихся в кризисной ситуации, в том числе из семей беженцев и переселенцев с Украины и из Донбасса. По данным опроса, абсолютное большинство респондентов (54 %) считает, что у детей есть потребность в игровой деятельности и в организованном бесплатном досуге. Ещё по 19 % отметили, что ребята нуждаются в общении со сверстниками, принятии на уровне сообщества и поддержке со стороны взрослых. Кроме того, респонденты РКК отметили, что, по их мнению, на данный момент потребности детей в адаптации к новой жизни и общении со сверстниками, как и в бесплатном психологическом консультировании, не закрыты существующими региональными организациями.

«Все эти потребности детей будут в полной мере закрываться в детских центрах Российского Красного Креста», – подытожила Елена Петрова.