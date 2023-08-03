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Общество

Наталья Никифорова: Проводящиеся в странах Запада эксперименты над детьми недопустимы

Принятые Госдумой РФ законы в весеннюю сессию прокомментировала ПАИ председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.

«Среди востребованных и важных законов стоит отметить законы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Для нашей Псковской области, порубежного региона, где находятся войска ВДВ, и военные участвуют в спецоперации с первых дней, законодательная поддержка была крайне необходима. В период переформатирования общества отношение к тем, кто защищает нас и наше Отечество, отношение к участникам СВО должно быть особым», – отметила Наталья Никифорова.

Она подчеркнула, что, думая о будущем после СВО, «мы говорим и о новой элите, в которую, несомненно, должны войти люди, прошедшие военную школу, люди по-настоящему патриотически настроенные». Наталья Никифорова добавила, что льгота для участников военной операции при поступлении в вузы, а также при переводе с платной формы обучения на бюджетную крайне необходима.

Кроме того, Наталья Никифорова отметила, что важны законы, которые также направлены на защиту будущего, защиту детей и подростков. По её словам, запрет продажи вейпов несовершеннолетним – очень нужная мера, как и ранее принятые законы о запрете на рекламу спиртных напитков.

«И конечно, для меня лично и для женщин нашей организации – Союза женщин России – очень актуален закон о запрете на смену пола. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова участвовала в поправках в Конституцию РФ, где статья 72 теперь точно определяет, что семья – это союз мужчины и женщины. Несмотря на то, что в либеральной среде мы ощущали противостояние и неприятие этой меры, мы должны чётко понимать, что эксперименты, которые сегодня проводятся в странах Запада и Америке над несовершеннолетними, недопустимы», – сказала она.

Наталья Никифорова обратила внимание, что люди в ответе за будущее, а значит, в ответе за детей, которые в силу юного возраста не всегда в состоянии оценить последствия необдуманных шагов, последствия гендерной моды по смене пола, «этого экстрима с далекоидущими плачевными результатами».

Напомним, что на прошлой неделе состоялось завершающее пленарное заседание весенней сессии Государственной Думы. Всего за семь месяцев было принято 500 законов.

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