Круглосуточное дежурство установят на станции телерадиовещания в Псковском районе

15:33, 03 августа 2023, ПАИ

Круглосуточные дежурные смены появятся на станции телерадиовещания в Ваулиных Горах в Псковском районе. Об этом сообщил директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Основная транслирующая станция у нас находится в Ваулиных Горах. Сейчас она работает в автономном режиме. Но на случай каких-то экстренных отключений мы сейчас строим там здание, чтобы расположить дежурный персонал. В случае каких-то передряг они смогут оперативно сделать переключение. Сейчас же это делается дистанционно», – отметил он.

Спикер добавил, что здание планируется достроить уже в этом году. На постоянной основе в штат дежурных смен войдёт восемь специалистов.

Напомним, единственный областной телеканал «Первый Псковский» теперь доступен всем жителям региона. Для владельцев кабельного телевидения эфир можно смотреть на 21-й кнопке. Если кабеля нет, то дважды в сутки программы «Первого Псковского» можно посмотреть на федеральном канале ОТР с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.