Как доехать на фестиваль «Железный град» в Изборск, объяснили псковичам
Что будет на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры и на каких автобусах добраться на «Железный град» в Изборске 5 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
- Бесплатная стоянка для транспорта в Изборске находится на улице Минской.
- До места фестиваля от Пскова можно добраться на автобусах № 126 и № 20.
- Основная площадка фестиваля расположена в Изборской крепости, фестивальные площадки начнут свою работу в 12:00, открытие фестиваля запланировано на 14:00.
- Конный турнир пройдет на плато над Городищенским озером.
- Вход на фестиваль осуществляется по билетам в Изборскую крепость. В пресс-службе отметили, что билет можно оплатить Пушкинской картой.
Полную программу фестиваля можно увидеть здесь.
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