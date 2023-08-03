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Как доехать на фестиваль «Железный град» в Изборск, объяснили псковичам

Что будет на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры и на каких автобусах добраться на «Железный град» в Изборске 5 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: ПАИ

  • Бесплатная стоянка для транспорта в Изборске находится на улице Минской.
  • До места фестиваля от Пскова можно добраться на автобусах № 126 и № 20.
  • Основная площадка фестиваля расположена в Изборской крепости, фестивальные площадки начнут свою работу в 12:00, открытие фестиваля запланировано на 14:00.
  • Конный турнир пройдет на плато над Городищенским озером. 
  • Вход на фестиваль осуществляется по билетам в Изборскую крепость. В пресс-службе отметили, что билет можно оплатить Пушкинской картой.

Полную программу фестиваля можно увидеть здесь.

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