Как доехать на фестиваль «Железный град» в Изборск, объяснили псковичам

13:59, 03 августа 2023, ПАИ

Что будет на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры и на каких автобусах добраться на «Железный град» в Изборске 5 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Бесплатная стоянка для транспорта в Изборске находится на улице Минской.

До места фестиваля от Пскова можно добраться на автобусах № 126 и № 20.

Основная площадка фестиваля расположена в Изборской крепости, фестивальные площадки начнут свою работу в 12:00, открытие фестиваля запланировано на 14:00.

Конный турнир пройдет на плато над Городищенским озером.

Вход на фестиваль осуществляется по билетам в Изборскую крепость. В пресс-службе отметили, что билет можно оплатить Пушкинской картой.

Полную программу фестиваля можно увидеть здесь.