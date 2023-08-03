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Общество

Юные техники Пскова вошли в число победителей на соревнованиях беспилотников

Команда псковского «Кванториума» завоевала призовые места на соревнованиях беспилотников, которые прошли в Новосибирской области в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Псковскую область на масштабных соревнованиях представляли педагог псковского «Кванториума» и лидер команды Михаил Семенов, а также учащиеся Псковского технического лицея Алексей Сергеев и Кирилл Васильев. Подготовку псковской команды осуществлял опытный педагог-наставник Игорь Смирнов, работающий в «Кванториуме» с момента открытия.

Команда псковских юных техников заняла второе место в соревновании по программированию квадрокоптера в дисциплине «Движение по лабиринту». Жюри оценивало скорость движения дрона и качество прохождения дистанции.

Третье место у псковичей в соревновании по программированию квадрокоптера для автономной доставки груза на склад. Кроме того, вне соревновательной программы псковская команда успешно справилась с диагностикой дрона, выявила все скрытые дефекты и неисправности.

«Соперники были очень хорошо подготовлены. Несомненно, что сейчас к беспилотным летательным аппаратам огромный интерес. Они все чаще находят новые сферы для применения – сельское хозяйство, поисковая работа и многое другое. Участие в подобных соревнованиях стимулирует нас к развитию, мы все общаемся, обмениваемся опытом», – заметил Михаил Семенов.

В рамках интенсива в общей сложности прошло более 100 соревнований на мастерство управления и применения беспилотников, в которых приняли участие около 1,5 тысячи человек: авиамоделисты и операторы дронов, спасатели, представители технологических кружков и кванториумов в возрасте 14–65 лет. Среди участников – представители 70 регионов. По итогам соревнований будет собрана Книга рекордов НТИ по БАС, в которой зафиксируют рекорды участников на скорость, продолжительность и высоту полетов дронов и многое другое.

В пресс-службе правительства отметили, что проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» – масштабное федеральное мероприятие по поддержке российских технологических и социальных проектов таких отраслей, как беспилотные авиационные системы, биотех, креативная экономика. Одна из главных задач участников «Архипелага» – реализация поручений президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), а также формирование образа будущего БАС в деятельности различных сфер – от спортивной и образовательной до экономических и специальных сфер применения.

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