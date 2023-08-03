Почему пропадает цифровой телесигнал, объяснили псковичам
Почему пропадает цифровой телесигнал, объяснил директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Он подчеркнул, что в основном потеря приёма связана с неправильной настройкой приёмного оборудования.
«Основные причины прекращения приёма – телевизионные антенны. Может быть, нужно перенастроить вашу приставку или телевизор. Или, может быть, по нашей вине что-то случилось. Хотя у нас 100 % контроль в круглосуточном режиме», – объяснил спикер.
Александр Лаптиев также отметил, что контроль приёмной сети специалисты могут осуществить только с помощью телезрителей.
«Если целый посёлок остался без телевидения, мы выезжаем на место и разбираемся с проблемой. Но таких обращений поступает мало. Бывает, что перебои связаны с отключением электричества, с погодными условиями – ветром, дождём, грозой», – пояснил он.
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