О сроках уплаты налогов напомнили псковичам
Организации и индивидуальные предприниматели должны представить к 25 августа 2023 года отчётность об уплате налогов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
В отчёте должны содержаться персонифицированные сведения о физлицах за июль, уведомления о взносах за июль и НДФЛ, удержанном с 23 июля по 22 августа.
Также предприниматели и организации обязаны уплатить до 28 августа 2023 года НДС – второй платёж за второй квартал, налог на прибыль – второй платёж за третий квартал, страховые взносы за июль и НДФЛ, удержанный с выплат с 23 июля по 22 августа.
С порядком заполнения уведомлений и уплаты налогов можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет «ЕНС».
Напомним, налоговые органы Псковской области постоянно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.
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