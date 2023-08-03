О сроках уплаты налогов напомнили псковичам

16:12, 03 августа 2023, ПАИ

Организации и индивидуальные предприниматели должны представить к 25 августа 2023 года отчётность об уплате налогов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В отчёте должны содержаться персонифицированные сведения о физлицах за июль, уведомления о взносах за июль и НДФЛ, удержанном с 23 июля по 22 августа.

Также предприниматели и организации обязаны уплатить до 28 августа 2023 года НДС – второй платёж за второй квартал, налог на прибыль – второй платёж за третий квартал, страховые взносы за июль и НДФЛ, удержанный с выплат с 23 июля по 22 августа.

С порядком заполнения уведомлений и уплаты налогов можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет «ЕНС».

Напомним, налоговые органы Псковской области постоянно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.