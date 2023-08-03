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Общество

Почти 230 псковских многодетных матерей вышли на пенсию досрочно 

Для женщин, воспитывающих детей, предусмотрены различные пособия и пенсионные льготы. Так, многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно. В Псковской области в 2022-2023 годах таким правом воспользовались 224 женщины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

«Большинство из них воспитывают пять и более детей. Они имеют право оформить досрочную пенсию уже в 50 лет. На заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного возраста также могут выйти и женщины, которые воспитали четверых и троих детей», – отметили в учреждении.  

Там пояснили, что, если у женщины трое детей, пенсию ей назначат в 57 лет – на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Мамы с четырьмя детьми смогут выйти на пенсию на четыре года раньше – в 56 лет.

Для получения права на досрочное назначение пенсии, кроме достижения определенного возраста, должен быть соблюден ряд условий:

– воспитание детей до достижения 8-летнего возраста;

– наличие не менее 15 лет страхового стажа (для отцов детей-инвалидов – не менее 20 лет);

– наличие определенного количества пенсионных коэффициентов (в 2023 году – не менее 25,8).

Правом на досрочную страховую пенсию по старости обладают также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, она может выйти на пенсию только на общих основаниях.

Добавим, что в 2023 году пенсия может быть назначена женщинам 1967 года рождения, родившим четверых детей, а также женщинам 1966 года рождения, родившим троих детей.

Заявление на назначение досрочной пенсии можно подать через портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы отделения СФР по Псковской области.

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