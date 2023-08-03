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Специалист – о реставрации Псково-Печерского монастыря: Простоит минимум 150-200 лет

Об основных проблемах, с которыми столкнулись специалисты в ходе реставрации Псково-Печерского монастыря, рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Мы счищаем штукатурку, сбиваем её, откапываем фундаменты. Открывающаяся нам ситуация напоминает о том, что монастырь находится в овраге. Мало того, что храмы стоят в склонах, так еще сверху вода идет. В таких условиях монастырь стоит уже 550 лет», – подчеркнул он.

По словам специалиста, из-за влаги материалы стен, в особенности известняк, постоянно разрушаются.

«В советское время при реставрации использовался, к сожалению, цемент. Мы сейчас на каждом объекте видим, что он дал большую деструкцию известняка. В итоге из стен, которые по три-четыре метра, – метр просто деструкции. В Псково-Печерском монастыре очень экстремальная ситуация – стена из известняка держит «стену» из земли, глины, песка и плюс еще поступает вода. Мы вскрываем и видим, что от стены осталось 20-30 сантиметров, а известняк рыхлый как пластилин. Поэтому делаются мероприятия по водоотведению и по укреплению склонов», – объяснил Денис Василенко.

По словам гостя студии, еще одной проблемой остается движение склонов монастыря. «Монастырь с точки зрения геологии, геодезии – огромный живой организм, и все влияет на эти строения. У нас с 2019 года стоят датчики, которые ежеминутно дают информацию о состоянии движения склонов монастыря: это их вибрации, оказываемое на них давление, работа машин, люди. Это все влияет на склоны – они ползут. В 2019 году сделали укрепление склонов, но все равно есть моменты, что они двигаются», – обратил внимание он.

Также гость студии добавил, что сумма, выделенная на проект реставрации, составляет порядка миллиарда рублей. «В результате того, что мы делаем, он [Псково-Печерский монастырь. – ПАИ] стопроцентно простоит еще минимум 150-200 лет», – заключил Денис Василенко.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор. 

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