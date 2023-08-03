Реставрация Псково-Печерского монастыря продлится ещё около двух лет

17:16, 03 августа 2023, ПАИ

Работы по реставрации Псково-Печерского монастыря продлятся еще около двух лет. Об этом заявил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Сразу запустить в реставрацию все объекты невозможно. Но сейчас мы запустили максимум, который был возможен. Мы учитываем не только технологический процесс, но и то, что монастырь живёт своей жизнью – должны проходить службы, братия должна где-то жить, соответственно это и посещения паломников. Монастырь должен жить. Поэтому были выбраны часть храмов, которые мы можем сейчас отреставрировать», – объяснил гость эфира.

На данный момент на территории монастыря проводится реставрация Лазаревской церкви, Сретенской церкви, Благовещенской церкви и Большой звонницы. По словам специалиста, колокольный звон раздастся уже вовремя празднования 550-летия монастыря.

«Реставрация Лазаревской церкви завершится уже к концу года. Сретенскую церковь планировали завершить в этом году, но крыльцо XVI века у ризницы дало трещину. Такая аварийная ситуация. Соответственно сроки планируем продлить», – отметил Денис Василенко.

Он добавил, что завершить реставрацию Сретенской церкви планируется где-то через год. Там проведут работы по укреплению фундамента и стен, отреставрируют помещения для богослужений, заменят окна, а также выполнят внутреннюю отделку помещений в историческом стиле.

«После реставрации Сретенской и Благовещенской церквей, примерно следующей весной мы запустим реставрацию Михайловского собора. Где-то на полтора-два года нужно будет закрыть храм», – рассказал гость программы.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах, Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.