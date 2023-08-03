Острович лишился свободы за вождение в нетрезвом виде

19:11, 03 августа 2023, ПАИ

Поездка на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения закончилась для жителя города Острова Псковской области лишением свободы. Об этом ПАИ сообщила Островская межрайонная прокуратура.

При рассмотрении уголовного дела в суде установлено, что в феврале 2023 года ранее судимый за аналогичное преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ, житель г. Острова Псковской области, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем марки «Фольксваген-Пассат», на 339-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель совершил столкновение со следовавшим с ним в попутном направлении автомобилем марки «Субару».

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД он был отстранен от управления транспортным средством, при этом от проведения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Приговором Островского городского суда Псковской области с учётом позиции прокурора указанному гражданину назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 4 года. Автомобиль конфискован в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.