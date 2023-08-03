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Общество

Железнодорожников наградили в честь профессионального праздника в Пскове

Торжественное собрание, посвящённое Дню железнодорожника, состоялось в Псковской дистанции электроснабжения. От имени депутатов Псковской городской Думы поздравила участников мероприятия депутат Алеся Михачева. Об этом сообщется в группе «Псковская городская Дума» в соцсети «ВКонтакте».

  • Награды для работников железной дороги
    Фото: Псковская городская Дума
  • Награды для работников железной дороги
    Фото: Псковская городская Дума
  • Награды для работников железной дороги
    Фото: Псковская городская Дума
  • Награды для работников железной дороги
    Фото: Псковская городская Дума

Алеся Михачева пожелала им счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе, а также вручила благодарственные письма председателя ПГД электромонтёру по ремонту воздушных линий электропередачи Сергею Федосееву, электромеханикам Алексею Пойду и Дмитрию Белавину, электромеханикам ремонтно-ревизионного участка Андрею Поздееву и Денису Яковлеву.

Напомним, в 2018 году была запущена первая «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург, который за эти годы стал одним из наиболее востребованных рейсов. В 2019 году «Ласточка» связала Псков, Новгород и Петрозаводск. Пригородное железнодорожное сообщение охватывает более 30 маршрутов. В 2020 году запущено пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Псков – Великие Луки, в 2021 году – Великие Луки – Себеж. В этом году на дачный период открыли дополнительный маршрут Великие Луки – Невель.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что в общей сложности железнодорожным транспортом в Псковской области за прошлый год воспользовался почти один миллион пассажиров.

Отметим, почти миллион пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом в Псковской области за год.

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