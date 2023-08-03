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Общество

Дом фольклора создадут в Псковской области

Капитальный ремонт здания филиала Усвятского районного центра культуры (РЦК) в деревне Церковище Усвятского района выполнен на 75 %. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет посетил объект 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Там же присутствовали председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев, глава Усвятского района Дмитрий Петров и другие официальные лица.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». Проектный офис комитета по культуре Псковской области разработал дизайн-проект капремонта и оснащения объекта в стиле русского быта первой половины XX века с целью создания в нем Дома фольклора.

Представитель подрядчика объяснил, что на объекте остались работы по реконструкции фасада и внутренняя отделка. Планируется, что работы завершатся к концу августа. 

«Уже поменяли крышу, фасад будет деревянным и голубым, как и раньше. Чтобы не потерять дух <...> мы всё оставляем. Мы презентовали дизайн-проект ранее, в этом направлении и двигаемся», – отметила председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Также в учреждении завершили ремонт чердачного помещения, монтаж внутренней системы электроснабжения, наружных сетей водоснабжения и канализации. В результате капремонта в филиале РЦК планируется создать Дом фольклора, сохранив аутентичный внешний вид здания и оснастив его в стиле русского быта первой половины XX века, чтобы учреждение стало новой точкой притяжения для поклонников русского фольклора и песенного творчества исполнительницы Ольги Сергеевой – уроженки этих мест. 

За Домом культуры располагается площадка для проведения фестиваля имени Ольги Сергеевой. Сейчас на площадке проводятся работы по благоустройству.

«Мы хотим, чтобы обновленный Дом культуры стал одним из центров притяжения творческих талантов Усвятского района», – подчеркнула Ольга Тимофеева. По её словам, на юге области сильная фольклорная школа и хорошо сохранены традиции песнопения, поэтому ориентация местных музыкальных школ будет направлена именно на развитие и поддержку фольклора.

Губернатор Михаил Ведерников поддержал эту идею, отметив важность сохранения и передачи молодому поколению культурных традиций Псковщины.

Напомним, ремонт филиала Усвятского районного центра культуры в деревне Церковище начался в марте.

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