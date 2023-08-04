Подрядчика привлекут к административной ответственности за нарушение сроков ремонта детсада в Плюссе
Прокуратура Плюсского района провела проверку деятельности подрядной организации, которая в рамках муниципального контракта была обязана произвести работы по ремонту детского сада в Плюссе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проверка показала, что подрядчик ООО «Строй-Вектор» в установленные сроки не выполнил капитальный ремонт здания Центра развития ребенка, что делает невозможным открытие образовательного учреждения к 1 сентября текущего года.
«В связи с этим прокурором района решен вопрос о привлечении недобросовестного подрядчика к административной ответственности за нарушение сроков выполнения муниципального контракта», – отметили в ведомстве.
Устранение выявленных нарушений поставили на контроль в прокуратуре района.
Подрядчика привлекут к административной ответственности за нарушение сроков ремонта детсада в Плюссе
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