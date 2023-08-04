Подрядчика привлекут к административной ответственности за нарушение сроков ремонта детсада в Плюссе

08:01, 04 августа 2023, ПАИ

Прокуратура Плюсского района провела проверку деятельности подрядной организации, которая в рамках муниципального контракта была обязана произвести работы по ремонту детского сада в Плюссе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка показала, что подрядчик ООО «Строй-Вектор» в установленные сроки не выполнил капитальный ремонт здания Центра развития ребенка, что делает невозможным открытие образовательного учреждения к 1 сентября текущего года.

«В связи с этим прокурором района решен вопрос о привлечении недобросовестного подрядчика к административной ответственности за нарушение сроков выполнения муниципального контракта», – отметили в ведомстве.

Устранение выявленных нарушений поставили на контроль в прокуратуре района.