54% псковичей были довольны своей первой работой – опрос

10:08, 04 августа 2023, ПАИ

Жители Псковской области рассказали, кем начинали работать. По данным сервиса HeadHunter, 54 % псковичей остались довольны своей первой работой.

Самыми популярными вариантами стали рабочий на производстве (15 %), промоутер (5 %), консультант в магазине (19 %), ассистент (6 %) и официант (9 %), оператор кол-центра (4 %), грузчик (10 %). Ещё 11% начали сразу работать по специальности.

Высокой долей таких респондентов отличаются профобласти «Медицина, фармацевтика» и «Наука, образование». Меньше всего работают по специальности в регионе молодые специалисты, имеющие за плечами образование в сфере закупок, искусства и культуры.

При этом больше половины опрошенных (55 %) отметили, что в целом у них остались хорошие воспоминания о своей первой работе, ещё 15 % были не довольны работой, потому что там мало платили. 19 % опрошенных не были довольны первым трудоустройством, но, по мнению данных респондентов, у них не было выбора. А 10 % заявили, что их первая работа была достаточно тяжёлой и не принесла радости. Остальные затруднились ответить.

Главными требованиями к своей первой работе у местных молодых соискателей были хорошая зарплата (49 %), возможность совмещать работу с учёбой (40 %), близость к дому (27 %) и возможность развития (19 %). Дополнительные бонусы в виде социального пакета (5 %) и ДМС (5 %) на первой работе были не так важны.

Более трети опрошенных отработали на первом месте работы от одного до трёх месяцев, ещё 34 % – от полугода до года, а 15 % – больше года. При этом найти место для первой трудовой деятельности опрошенные смогли с помощью друзей (27 %), родителей (18 %) или специализированных сайтов по поиску работы (27 %). Ещё 15 % увидели объявление на улице или в социальных сетях.

При поиске первого места работы 88 % местных молодых соискателей испытывали некоторые сложности. Так, каждого четвертого (25 %) не хотели принимать без опыта работы, 19 % предлагали слишком маленькую зарплату, 27 % не хотели брать из-за возраста, а 19 % не подходил график.

Интересно, что больше половины (59 %) опрошенных жителей региона были официально оформлены на первой работе. По сравнению с данными аналогичных опросов прошлых лет доля таких «белых» трудоустройств постепенно растёт.

Респонденты также рассказали, как распорядились первой зарплатой (можно было выбрать несколько ответов): потратили на одежду – 30 %, потратили на развлечения – 19 %, отдали родителям – 15 %, отложили на более серьёзную покупку – 17 %, потратили на гаджеты – 12 %, на образование – 8 %, на вторую половинку – 5 %, потратили на путешествия – 4 %.