Исправительная колония в Идрице восстановила плитки на воркаут-площадке
Коллектив исправительной колонии № 3 восстановил вырванные вандалами плитки на спортивной площадке в Идрице. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».
Администрация поселка обратилась за помощью к руководству ИК-3. В газете подчеркнули, что коллектив колонии в кратчайшие сроки восстановил плитки, и добавили, что учреждение является постоянным помощником посёлка.
Ранее сообщалось, что вандалы вырвали несколько плиток на воркаут-площадке в Идрице. Также неизвестные сломали стол для настольного тенниса в Заплюсье.
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