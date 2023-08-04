Исправительная колония в Идрице восстановила плитки на воркаут-площадке

10:50, 04 августа 2023, ПАИ

Коллектив исправительной колонии № 3 восстановил вырванные вандалами плитки на спортивной площадке в Идрице. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Администрация поселка обратилась за помощью к руководству ИК-3. В газете подчеркнули, что коллектив колонии в кратчайшие сроки восстановил плитки, и добавили, что учреждение является постоянным помощником посёлка.

Ранее сообщалось, что вандалы вырвали несколько плиток на воркаут-площадке в Идрице. Также неизвестные сломали стол для настольного тенниса в Заплюсье.