Полиция проводит проверку по факту публикаций о не получивших зарплату в Пскове студентах

12:22, 04 августа 2023, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях и СМИ информации о том, что несколько студентов не получили оплату за работу по благоустройству пруда в городском парке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что в некоторых интернет-пабликах распространилась информация о том, что сразу несколько студентов вели работы по благоустройству пруда в городском парке и не получили оплату за свою работу. А неизвестный работодатель после случившегося перестал выходить на связь со своими работниками.

В УМВД рассказали, что сотрудники полиции организовали незамедлительную проверку данной информации и нашли разместивших информацию в соцсетях.

Сотрудники ведомства опросили студентов. На данный момент ведётся работа по установлению мужчины, который действовал от лица городских властей и вёл наём сотрудников.