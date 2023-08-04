Каждый восьмой пскович считает себя интернет-зависимым – опрос

16:50, 04 августа 2023, ПАИ

Каждый восьмой пскович считает себя интернет-зависимым. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Зависимость от гаджетов и интернета отмечают у себя 43 % псковичей: 13 % однозначно в этом уверены, 30 % – скорее уверены. 57 % утверждают, что не страдают цифровой зависимостью: 35 % скорее убеждены в этом, 22 % однозначно не видят у себя никаких её признаков.

Чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 59 % среди респондентов моложе 34 лет и 34 % среди тех, кто старше 45 лет.

42 % псковичей утверждают, что время от времени стараются устраивать себе digital-детокс: 17 % сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно, 11 % делают это несколько раз в неделю, 7 % – несколько раз в месяц. 5 % отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, 2 % – раз в несколько лет. 58 % псковичей не практикуют цифровой детокс: часть из них не может позволить себе остаться без связи («Не хочу остаться без работы/клиентов»), другая часть – люди формации homo digital – воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания («Связь – это мои глаза, уши, а иногда и ноги»).