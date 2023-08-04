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Общество

Студенты ПсковГУ принимают участие в образовательном интенсиве «Архипелаг-2023»

Делегация Псковского государственного университета принимает участие в Общероссийском образовательном интенсиве «Архипелаг-2023». Мероприятие проходит в Новосибирске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В мероприятиях участвуют проректор по научной работе Тарас Антал, студенты Иван Никитин и Михаил Семёнов. Программа интенсива включает профессиональный форум отрасли беспилотной авиации, соревнования дронов, акселератор НТИ, промышленный дизайн в беспилотной авиации.

Тарас Антал в составе команды правительства региона принял участие в подготовке и представлении проекта «Научно-производственный центр беспилотных авиасистем Псковской области» и программы развития отрасли беспилотников. В представлении проектов приняло участие более 50 команд из 51 региона Российской Федерации. Команду Псковской области возглавил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Студенты ПсковГУ попробовали свои силы в соревновательной части программы. Так, студент Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Михаил Семёнов с командой технопарка «Кванториум. Псков» занял третье место в номинации: «Автономная доставка груза на склад».

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Добавим, участники Общероссийского образовательного интенсива «Архипелаг-2023» работают над задачами в области развития отрасли беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. В частности, на «Архипелаге» проходит свыше 100 соревнований в сфере беспилотников: от новичков до профессионалов. Другим направлением работы участников интенсива стала разработка проектов и решений в социальной сфере, сфере экологии и преобразования городских пространств, которыми занимается Агентство стратегических инициатив.

 

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