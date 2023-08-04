Выплаты для медработников планируют увеличить в Псковской области

14:20, 04 августа 2023, ПАИ

Меры поддержки для медицинских кадров планируют расширить в Псковской области. Об этом рассказала заместитель председателя по кадровой политике комитета по здравоохранению региона Ирина Жаворонкова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Введение должности заместителя председателя комитета по кадровой политике ещё раз подчёркивает важность ликвидации кадрового дефицита в сфере здравоохранения Псковской области. Мы продолжим работу по наполнению наших государственных медицинских организаций квалифицированными кадрами как врачебными, так и средним медицинским персоналом», – отметила Ирина Жаворонкова.

По её словам, в регионе планируется продолжение реализации комплекса мер социальной поддержки для студентов целевого обучения, ординаторов, молодых специалистов и всех медиков Псковской области.

«Кроме того, планируется расширение как и категорий получателей этих мер, так и финансовое наполнение предоставляемых мер социальной поддержки, то есть увеличение размера выплат. Так, например, выплата подъёмных: если в этом году для врачей скорой медицинской помощи она составляет 100 тысяч рублей, то в следующем году эта сумма планируется к увеличению не менее чем в полтора, а может быть в два раза», – подчеркнула гостья медиацентра.

Зампредседателя регионального профильного комитета пояснила, что эти вопросы рассмотрят при формировании проекта бюджета на следующий год.

«Новые перемены, конечно же, будут! В настоящее время подготовлен проект постановления правительства Псковской области о расширении категории мер социальной поддержки получателей компенсации коммерческого найма жилья. Сейчас получатели – это врачи и фельдшера скорой медицинской помощи, но в скором времени компенсацию смогут получать фельдшера, акушерки и медицинские сёстры, которые работают в первичном звене здравоохранения в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и малых городах», – заключила Ирина Жаворонкова.