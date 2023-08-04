Монтаж окон завершается в Центре культурного развития в Острове

17:36, 04 августа 2023, ПАИ

Ход строительства Центра культурного развития в Острове оценил глава муниципалитета Дмитрий Быстров. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Объект растёт на глазах, подрядчик достаточно добросовестно работает. Минимальные отставания от графика по объективным причинам (например, в связи с задержками поставок бетона) нагоняются, контролируем, чтобы не в ущерб качеству», – отметил глава муниципалитета.

По словам Дмитрия Быстрова, в настоящий момент производится кладка стен второго этажа из газобетона, устройство перегородок, завершается монтаж окон, производится штукатурка стен, монтаж силовых и слаботочных сетей, подготовлена под монтаж ёмкость для ливневых вод, выполнено устройство стяжки пола по утеплителю, проводятся работы по устройству наплавляемой кровли.

Объект сдадут до декабря текущего года. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Культура». Финансирование составило 136 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что недостающие 9 млн рублей получит Остров на строительство культурного центра.