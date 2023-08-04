Капремонт моста в Себежском районе идёт с опережением графика

16:03, 04 августа 2023, ПАИ

Работы по капремонту моста через реку Идрянку в Себежском районе на автомобильной дороге Толкачёво – Себеж – Заситино ведутся с опережением графика. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На данный момент демонтировали конструкции старого моста, установили железобетонные опоры и открылки, переходные плиты, шкафные стенки, подферменные площадки, а также выполнили монтаж новых балок пролёта длиной 24 метра.

Также подрядчик выполнил устройство мостового полотна – выравнивающий слой из бетона, гидроизоляция, два слоя асфальтобетонного покрытия и деформационные швы. Установлены новые перила и барьерное ограждение, элементы водоотвода, локальные очистные сооружения, а также выполнено устройство новой дорожной одежды на подходах к мосту.

В настоящее время ведётся разборка временного объезда с временным мостом, рекультивация территории, укрепление откосов дороги, завершаются работы по устройству конусов моста и окраске конструкций моста. Полная длина моста после капитального ремонта составляет 30,7 метра.

Отметим, что по контракту подрядчик должен завершить все работы до ноября этого года.

На ремонт моста из областного бюджета было выделено более 88 млн рублей. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».