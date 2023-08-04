Фолк-группы Spiritual Seasons и DarkRiver выступят на фестивале «Железный град» в Изборске

16:36, 04 августа 2023, ПАИ

Две фолк-группы выступят в этом году на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Гости праздника смогут увидеть группу Spiritual Seasons, исполняющую кельтские и скандинавские мелодии в самобытных аранжировках. Группа существует уже больше 15 лет, а в её композициях напевы аутентичной средневековой музыки сочетаются со славянскими народными мотивами.

Ещё один фолк-коллектив – вокально-инструментальная группа из Выборга DarkRiver. Музыканты порадуют гостей фестиваля аутентичной старинной музыкой.

В учреждении напомнили, что основные площадки фестиваля будут располагаться на территории Изборской крепости, а в 16:30 на плато над Городищенским озером начнётся конный турнир.

Для зрителей вход на «Железный град» будет осуществляться по обычным музейным билетам. Подробнее о том, как добраться до фестиваля, можно прочитать тут. Программу фестиваля смотрите здесь.