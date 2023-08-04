Фестиваль «Наше море» стартовал в Гдовском районе
Фестиваль «Наше море», который проходит на берегу Чудского озера, стартовал в Гдовском районе. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
В 18:00 начнётся выступление группы «Поезд в август», затем выступят коллективы «Постоянные», Jellyfish-mountain и Markscheider Kunst.
Ранее сообщалось, что чан для приготовления ухи установили на берегу Чудского озера.
Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Программу можно посмотреть по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.
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