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Общество

Опубликована карта фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера

Опубликована карта фестиваля «Наше море», который пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В точке № 1 будет располагаться главная сцена, на которой пройдут музыкальные вечера.

В точке № 2 сварят самую большую уху в России.

В точке № 3 можно будет выйти на воду на сап-бордах или покататься на качелях.

В точке № 4 пройдут соревнования по пляжному волейболу.

В точке № 5 можно будет сыграть в деревянные игры для детей и их родителей, а также посмотреть мультфильмы на экране.

В точке № 6 можно будет припарковать личный транспорт.

В точке № 7 будет осуществляться продажа продукции местных производителей и ремесленников.

Отметим, что программу мероприятия можно посмотреть по ссылке

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