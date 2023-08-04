Чан для приготовления ухи установили на берегу Чудского озера

07:41, 04 августа 2023, ПАИ

Металлический чан установили на берегу Чудского озера в Гдовском районе для приготовления ухи в рамках фестиваля «Наше море». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём телеграм-канале.

«Огромный металлический чан, специально созданный для приготовления ухи, наконец-то прибыл на берег Чудского озера и готов пройти свои первые испытания. Уже 5 августа мы собираемся сварить самую большую уху в мире на четыре тысячи литров!» – отметила Ольга Тимофеева.

По её словам, опытный повар с большим умением и любовью уже подбирает самые свежие и качественные ингредиенты. «Приезжайте на фестиваль «Наше море» попробовать вкуснейшую уху, провести время с семьей и друзьями, окунуться в атмосферу праздника и насладиться красотой природы Чудского озера. Станьте свидетелями установления нового рекорда!» – призвала председатель профильного комитета.

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Программу можно посмотреть по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.