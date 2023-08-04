Две новые группы открылись в детском саду «Рябинушка» Писковской школы

20:49, 04 августа 2023, ПАИ

Две новые группы «Кроха» и «Малышок» для детей раннего возраста (от одного года до трёх лет) открылись в детском саду «Рябинушка» Писковской средней общеобразовательной школы. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

В администрации отметили, что детский сад очень востребован среди молодых семей, проживающих на территории Писковичской волости. Сейчас идёт набор воспитанников в группы, и количество детей постоянно увеличивается.

Всего новое здание позволит обеспечить местами 45 воспитанников. Все стоящие в электронной очереди на 1 августа уже получили место в желаемую дату.

«В новом садике – новая мебель, на территории – новая детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием. Дети и родители садиком довольны, отзывы положительные!» – добавили в администрации.

Администрация осуществляет еженедельный контроль за ходом ремонтных работ. Муниципальный контракт на переустройство здания и проведение капитального ремонта заключили в 2022 году. С первым подрядчиком контракт был расторгнут, новый выполнил свою задачу в кратчайшие сроки.

Писковская школа прошла лицензирование обновлённого здания и подобрала кадры. Работы выполнены за счёт средств районного бюджета.